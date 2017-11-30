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(Görüntülü Haber) Tekirdağ'daki PKK operasyonunda 4 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 9 kişiden 4'ü  tutuklandı

30 Kasım 2017 19:42

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 9 kişiden 4\'ü  tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan ve 19 Kasım günü ilçenin Kızılpınar Mahallesi\'nde çöp konteynırlarıyla yol kapatma eylemi yapan şüphelileri belirledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün ortak eş zamanlı olarak belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartlar, bilgisayar ve hard diskler ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne soruşturmaları yapılan şüphelilerden birinin terör örgütü PKK/KCK\'nın kırsal alanda silahlı faaliyet gösterdiği, diğerlerinin ise terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5\'i bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 1 kişi başka bir ildeki soruşturması nedeniyle bu ile gönderildi. Emniyetteki 4 şüphelinin soruşturmaları ise devam ediyor.

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