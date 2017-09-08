(Görüntülü Haber) Tekirdağ'daki o okula Atatürk büstü konuldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'11 ilçeye 11 okul\' projesi kapsamında yapımı tamamlanan Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi, dün Tekirdağ Valiliği\'ne devredildi. Okulda Atatürk büstünün olmaması medyada yer alırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, \"Burada sanıyorum büstü yapan firma ile gün konusunda anlaşmazlık olmuş. Haberler çıkınca bizde \'bunu onu mutlaka yerine koyun\' dedik, şu anda Atatürk büstü okul bahçesine konuldu\" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin \'11 ilçeye 11 okul\' projesi kapsamında Çorlu İlçesi’nin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yaptırıldı. Okulun devir teslim töreninde Atatürk büstünün olmaması eleştiri toplarken, haber medyada kısa sürede geniş yer aldı. Haberlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı harekete geçerek, yaptırdıkları Atatürk büstü gece yarısı okul bahçesine konuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, okulu yapan firma ile gün konusunda anlaşmazlık olduğunu savunarak, \"Dün gerçekleştirdiğimiz 11 ilçeye 11 okul projesi olan Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi açılışını coşkulu bir şekilde devir teslimi yaptık. Özellikle 11 ilçedeki okulların ismini de Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü gibi milli kahramanlarımızın ismini koyduk. Burada sanıyorum büstü yapan firma ile gün konusunda anlaşmazlık olmuş. O bugün için tören yapılacağını zannetmiş. Yetiştiremeyince ve haberler çıkınca bizde \'bunu onu mutlaka yerine koyun\' diye söyledik. Dün akşam getirilerek yerine konuldu. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Türk ve Atatürk olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Atatürk bizim ebedi önderimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır. Daima onun idealleri bizim yol gösterenimiz olacaktır\" dedi.