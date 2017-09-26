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(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobiller üst üste bindi

26 Eylül 2017 15:27

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobiller üst üste bindi. Kaza, merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önündeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Önde giden bir otomobilin hafif fren yapması ile birlikte arkadan gelen araçlar da duramayarak birbirlerine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının hafif olduğu belirtildi. Şiddetli çarpışma sırasında otomobiller üst üste bindi. Trafik ekipleri, bulvarı bir süre trafiğe kapatarak, kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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