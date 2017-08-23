(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da Harf İnkılabı'nın 89'uncu yılı kutlandı

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA) - MUSTAFA Kemal Atatürk\'ün Tekirdağ\'ı ziyareti ve Harf İnkılabı\'nın uygulanışının 89\'uncu yıldönümü törenle kutlandı. Tekirdağ sahil dolgu sahadaki 50\'nci Yıl Harf İnkilabı Anıtı önünde gerçekleşen törene Vali Vekili Lütfüllah Gürsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi: \"Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün Harf İnkılabı\'nı Tekirdağ\'da başlatmasının özel bir önemi vardır. Büyük kurtarıcımız, Çanakkale Savaşı\'nda ilk defa Tekirdağlı\'larla tanıştığı zaman kendilerinin ne kadar ilerici, hoşgörülü, gelişime açık insanlar olduğunu ve Çanakkale\'deki üstün çabalarını görmüştür. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke genelinde eğitim seferberliği başlamış, yapılan Harf İnkılabı ile de kısa sürede büyük atılım gerçekleşmiştir. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ü bir kez daha özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Günümüzde Türkiye\'nin gelmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesi Mustafa Kemal Atatürk\'ün yapmış olduğu devrimler sayesinde olmuştur, bu devrimlere her zaman sahip çıkmak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kalbidir, ebediyen atmaya devam edecektir.\" RESİM SERGİSİ AÇILDI Daha sonra tarihi Namık Kemal Sanat Evi\'nde Mustafa Kemal Atatürk\'ün Tekirdağ\'a gelişi ve Harf İnkılabı\'nı gerçekleştirdiği anlara ait fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Tekirdağlı Vatan Şairi Namık Kemal\'in torunları özel davetle resim sergisine katıldılar. Vatan şairi Namık Kemal\'in 3 kuşaktan torunları olan Süleyman Mümtaz Gürsün Öz, Fatma Gülay Osmanoğlu Öz, Necmiye Yaprak Öz ve Bülent Öz, Harf İnkılabı resim sergisini ziyaret etti. KOLALI GÖMLEK KOLUNA YAZILAN ŞİİRLER Törende konuşan Namık Kemal\'in torunlarından Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yaprak Öz şunları söyledi: \"Dedemiz Namık Kemal\'in bayrağını taşıyan insanlarla burada karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Namık Kemal bir düşünce adamı olarak kendisini ifade etmeye çok önem gösteren birisiydi. Dedemiz ile ilgili bizim ailemize yansıyan bir hikayesini paylaşayım. Namık Kemal kendisine esin geldiğinde, dizelerini düşünmeye ve planlamaya başladığı zaman eğer yanında kağıt yoksa, dizeleri gömleğinin kolalı kollarına yazardı. Yalnız bu dizeler ve şiirler ne yazık ki, eğer kızı Feride hanım fark eder de bir kenara not ederse kalırmış. Bir deftere geçirmez ise yıkanır kaybolur gidermiş. Bu kadar üretken bir insanmış. Bize intikal eden eserlerinin üçte ikisidir. Namık Kemal dile çok önem veren birisiydi. Dilin sadeleşmesini iletişimin kuvvetlenmesini çok isterdi. Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün yapmış olduğu harf devrimini ben kendi şahsım adına \'bir Kemal\'den bir başka Kemal\'e bayrağını taşıyorum\' mesajı olarak yorumluyorum. Ve bu adımın Tekirdağ\'da ve Tekirdağ\'ın aydın insanları ile başlamış olmasını çok önemsiyorum.\" Tören resim sergisinin açılışı ve ziyareti sonrası son buldu.