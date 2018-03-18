(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da CHP'den 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe teşkilatı tarafından \'18 Mart Şehitleri anma ve Şehitlere Saygı\' yürüyüşü düzenlendi. İlçe başkanı Yıldıray Arıcı, iki gün önce yürüyüşün duyurusunu yapmak için üzerinde Atatürk fotoğraflı afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi. Şehitlik önünde toplanan partililer Omurtak Caddesi üzerinde Atatürk meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Çorlu İlçe başkanı Yıldıray Arıcı ve partililer katıldı. Kalabalık adına konuşan Arıcı, iki gün önce yürüyüşün duyurusunu yapmak için üzerinde Atatürk fotoğraflı afişlerin yırtılmasını kınadığını belirterek, \"Bugün 18 Mart Çanakkale zaferinin 103’yılı başta Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yürüyüş için pankartlarımızı hazırladık ve astık. Fakat gecenin bir yarısı kendini bilmez üç kişi pankartlarımızdan ve afişlerimizden sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün resimini yırtıp atılar. Onlar sadece kendilerince bir şey yaptıklarını zannettiler. Ama bizim içimizden Mustafa Kemal’i sökemezler, silemezler. Emniyet güçlerimiz en kısa sürede bu hainleri bulup gerekeni yapacakladır” diye konuştu. Konuşmadan sonra üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikramında bulunulduktan sonra kalabalık dağıldı.