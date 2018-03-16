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(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da barakada silahlar ele geçirildi

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, jandarmanın bir barakada yaptığı aramada 2'si Glock olmak üzere 6 tabanca ile 1 av tüfeği ve çelik yelek ele geçirildi

16 Mart 2018 21:10

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, jandarmanın bir barakada yaptığı aramada 2\'si Glock olmak üzere 6 tabanca ile 1 av tüfeği ve çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahilde yaz aylarında tatilcilere kiralanan barakalarda şüphe üzerine arama yaptı. Aramalar sırasında bir barakada 2\'si Glock marka olmak üzere 6 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili T.E. (45) ile E.B.\'yi (32) gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

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