(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da Bağbozumu Festivali başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Valiliği, Süleymanpaşa Belediyesi ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü\'nce düzenlenen Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali\' törenle başladı.



Merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi, Tekirdağ Valiliği ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 3\'ncüsü düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 3 gün sürecek Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali törenle başladı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Tarım il Müdürü Zekeriya Sarıkoca, konuk olarak katılan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Bağcılık Enstitüsü Müdür Vekili Gürkan Avcı ile davetliler katıldı. Festival açılışına katılan davetliler Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden getirilen bu senenin mahsulü üzüm çeşitlerini tattı.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinin bölgenin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, \"Tekirdağ ilimiz 40 bin hektara yakın bir alanda bağcılık faaliyeti gösteriyor. Şu an içinde bulunduğumuz kurum olan Bağcılık Enstitüsü de ilimiz için oldukça önemli bir kuruluştur. Bağcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yetiştirdiği ürünlerin gerek kalite, gerekse diğer ürün hastalıkları konusunda en iyi ve en kaliteli ürünü almalarına buradaki arkadaşlarımız büyük katkı sunuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1930 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği bu önemli kuruluşta arkadaşlarımız bugünde aynı disiplinle çalışmalarını sürdürüyorlar. Az öncede gezdik ve gördük. Burada farklı illerin ürünlerinin hem korunması, hem de gelecek nesillere aktarılması konusunda birtakım melezlemelerle daha geliştirilmesi yönünde güzel çalışmalar yapılıyor. Bu güzel organizasyon bizlere bağcılığın önemini ve bağcılıkla ilgili ve bölge ekonomisindeki değeri ile ilgili gerçekten önemli bir etkinlik olacak. Bu tür etkinlikler farkındalık yaratmak açısında önemli bir çalışma, ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum\" dedi.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bölgenin kalkınmasında bağcılığın önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, \"Biz yerel halk olarak, Süleymanpaşalılar olarak burada temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kalkınmamızı sürdürülebilir bir yöntemle götürmek istiyoruz. Bunlardan biri üniversite kenti olmaksa, diğeri de iyi bir tarım ve hizmet kenti olmaktır. Biz üzüm üretiminin bu bölgede ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yıllar içinde üzüm üreticisi her ne kadar alanlarını kaybetmiş olsa da, bu bölgenin kalkınma motoru olarak bunu değerlendirmek bizim görevimiz olmalı. Yıllardır bizim aslında çok farkında olmadığımız, ama bu alanda Türkiye\'nin iki önemli kurumundan bir tanesi bizim şehrimizde. Şu anda içinde bulunduğumuz Bağcılık Araştırma Enstitüsü bizim şehrimizin açık hava müzesi konumunda. Burada 1500\'e yakın kök, her sene farklı dönemlerde mahsul veriyor. Yani bir açık hava üzüm müzemiz var. Üzüm ürünlerini araştıran, geliştiren yetkin bir kurumumuz var. Bu kuruluşu ve bu doğal müzeyi tanıtmak da bizim görevimiz olmalı. Aynı zamanda son yıllarda kaybettiğimiz Tekirdağ\'ın ekonomisine ciddi katkıda bulunan ve simgesi olan Tekirdağ Rakı ve Şarap Fabrikası\'nın kaybını ortadan kaldıracak yeni adımlar da atmak zorunda olduğumuz düşünüyoruz. Bu kadar bağcılığa elverişli bir iklime sahip olan şehrimiz bundan sonra üzüm ve bağcılık alanında daha fazla geliştirilmeli, biz de yerel yönetim olarak elimizden gelen katkıyı koymalıyız. 3 gün sürecek olan şenliğimiz, tekrar sahilde bu kurumla birlikte yapacağımız pekmez kaynatma töreni ile devam edecek. En son Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri ile sona erecek\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol ve beraberindeki davetliler, Bağcılık Enstitüsü içerisinde bulunan üzüm bağlarına geçerek bağbozumu yaptı.