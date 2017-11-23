T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tekirdağ Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Kızıldağ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

23 Kasım 2017 20:45

Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Kızıldağ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Hatip Mahallesi Çorlu Çerkezköy kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy\'den kamyon yolunu kullanarak şehir merkezi giden Erkan Doğanaşan, kullandığı 59 PU 023 plakalı kamyonla, karşı şeritten gelen Ömer Kızıldağ idaresindeki 61 NC 458 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Kızıldağ, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Kızıldağ\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili kamyon sürücüsü Erkan Doğanaşan da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü: --------------------- -Kaza yeri -İtfaiye ekiplerini çalışması -Ambulanstan görüntü -Yaralının çıkartılması Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) (Tür: Yurt)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KamyonunKızıldağKaza Hatip MahallesiErkan DoğanaşanPUNCKazadaOtomobilSoruşturmaGörüntü Dökümü KazaMehmet YİRUNÇORLUTekirdağDHA Tür Yurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24