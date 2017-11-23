(Görüntülü Haber) Tekirdağ Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Kızıldağ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Hatip Mahallesi Çorlu Çerkezköy kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy\'den kamyon yolunu kullanarak şehir merkezi giden Erkan Doğanaşan, kullandığı 59 PU 023 plakalı kamyonla, karşı şeritten gelen Ömer Kızıldağ idaresindeki 61 NC 458 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Kızıldağ, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Kızıldağ\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili kamyon sürücüsü Erkan Doğanaşan da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü: --------------------- -Kaza yeri -İtfaiye ekiplerini çalışması -Ambulanstan görüntü -Yaralının çıkartılması Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) (Tür: Yurt)