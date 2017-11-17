T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Tek Teker Arif'in cenazesi Sakarya'ya gönderildi (2)

ÜLKÜ ÖZCAN TOPRAĞA VERİLDİ Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarpan 'Tek Teker Arif' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun kullandığı motosiklette R

17 Kasım 2017 21:25

ÜLKÜ ÖZCAN TOPRAĞA VERİLDİ Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde dün, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarpan \'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun kullandığı motosiklette Razgatlıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan için Gazipaşa Çamlı Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Baba Metin Özcan, kızının tabutuna sarılarak, \"Kızım beni bırakıp gitme\" diyerek gözyaşı döktü. Cenazede baba Özcan\'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü İsmet Oğuz ise cenaze töreninin yapıldığı sıralarda adliyeye sevk edildi. Oğuz, işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TOPRAĞA VERİLDİ Antalya GazipaşaOğuzUJTeker ArifArif RazgatlıoğluRazgatlıoğluGazipaşaMezarlığıBaba MetinCenazedeCenazeSÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI KazanınYücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24