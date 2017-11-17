(Görüntülü Haber) 'Tek Teker Arif'in cenazesi Sakarya'ya gönderildi (2)

ÜLKÜ ÖZCAN TOPRAĞA VERİLDİ Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde dün, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarpan \'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun kullandığı motosiklette Razgatlıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan için Gazipaşa Çamlı Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Baba Metin Özcan, kızının tabutuna sarılarak, \"Kızım beni bırakıp gitme\" diyerek gözyaşı döktü. Cenazede baba Özcan\'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü İsmet Oğuz ise cenaze töreninin yapıldığı sıralarda adliyeye sevk edildi. Oğuz, işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)