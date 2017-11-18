(Görüntülü Haber) 'Tek Teker Arif' toprağa verildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ANTALYA\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren \'Tek Teker Arif\' olarak tanınan 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu, memleketi Adapazarı\'nda son yolculuğuna uğurlandı. Antalya\'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi bugün Adapazarı\'ndaki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaza kent merkezindeki Orhan Camii\'ne götürüldü. Cenaze namazına katılan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Arif Razgatlıoğlu\'nun oğlu milli motosikletçi Toprak ile Tümay Razgatlıoğlu, ağabeyleri Kadir ve Recep Razgatlıoğlu, babası Süleyman Razgatlıoğlu cenaze başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, motosiklet camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arif Razgatlıoğlu\'nun oğlu Toprak ve Tümay Razgatlıoğlu ile ağabeyleri tabut başında gözyaşı döktü. Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından motosiklet konvoyu eşliğinde Erenler Mezarlığı\'na götürülerek toprağa verildi.