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(Görüntülü Haber) Tedavisi tamamlanan Tilki doğaya salınacak

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA Çatalca'daki ormanlık alanda yaralı halde bulunan tilki, 3 haftalık tedavinin ardından iyileşti

04 Aralık 2017 12:40

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA Çatalca\'daki ormanlık alanda yaralı halde bulunan tilki, 3 haftalık tedavinin ardından iyileşti. Köylüler tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan 1 yaşındaki tilki, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görevliler, doğal nedenlerle yaralı ve bitkin halde bulunan tilkiyi doyurduktan sonra İstanbul Üniversitesi\'nin Avcılar Kampüsü\'ndeki veteriner fakültesine getirdi. Prof. Dr. Serhat Özsoy\'un yönetimindeki ekip tarafından tedavisi yapılan tilki, Veteriner fakültesi öğrencilerinin kurduğu Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü (VAŞAK) tarafından bakıma alındı. Öğrencilerin bakımını ve pansumanını üstlendiği tilkinin hızla iyileştiği açıklandı. VAŞAK Başkanı Doğan Yaman, \"Hızla iyileşen tilkiyi 1 hafta içerisinde tekrar doğaya salmayı planlıyoruz\" dedi.

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