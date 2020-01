(Görüntülü Haber) Tedavisi tamamlanan 15 Temmuz gazisi evine döndü

Mehmet Halis İŞ / MİDYAT(Mardin), (DHA) -15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki Şehitler Köprüsü\'nde darbeciler tarafından yaralanan Midyatlı Halil Alğan, Ankara\'da tedavisinin tamamlanmasının ardından geldiği memleketinde çoşkuyla karşılandı.



Midyatlı 41 yaşındaki Halil Alğan, 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek amacıyla gittiği Şehitler Köprüsü\'nde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. İstanbul\'da tedavi altına alınan Alğan, daha sonra Ankara\'ya sevk edildi. 15 Temmuz 2016\'den beri tedavi altına olan Alğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Mardin\'in Midyat İlçesi\'ne geldi. Mardin Havalimanı\'nda çok sayıda kişi tarafından Türk bayrağıyla coşkuyla karşılanan Alğan, duygusal anlar yaşadı. 25 yıl önce İstanbul\'a göç eden, uzun zamandar beri tekstil sektöründe çalışan Alğan\'ın yaralanma nedeniyle belden aşağısının felç olduğu ve artık yürüyemeceği belirtildi.



\'VATAN İÇİN HER ZAMAN ÖLÜRÜZ\'



Havalimanı çıkışında konuşma yapan Alğan, gördüğü ilgi karşısında çok duygulandığını ifade ederek şöyle dedi:



“Bu sıcakta zamanınızı aldığım için beni affedin. Vatan için her zaman ölürüz. Olay günü herkes gibi sokaklara çıktık. Tankın üstünde vuruldum. İçerdekileri çıkarmaya çalışırken içeriden vurdular. Başka da bir şey yok. Ama kurunun yanında yaş da yanıyor bazen. İnşallah onları ayırt ederler. Devletimiz büyüktür. İnşallah suçsuz insanları ayırt ederler.\"



Halil Alğan’ın ağabeyi Ahmet Alğan DA hem sevinçli, hem duygulu olduklarını belirterek, \"Kardeşim için buraya gelmişiz. Benim kardeşim gazidir. Hem sevincimiz vardır, hem de duygumuz vardır. Alnımız açık olmak şartıyla onu karşılamaya geldik. Biz devletimizi, milletimizi seven insanlarız. Keşke bize de gazilik nasip olsaydı\" diye konuştu.



Havalimanındaki karşılamanın ardından Alğan, 20 araçlık bir konvoy eşliğinde Mardin’deki evine götürüldü.