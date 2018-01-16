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(Görüntülü Haber) Tedavileri tamamlanan hayvanlar doğaya salındı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde doğada yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ile baykuş ve karga, tedavi edilerek yeniden doğaya salındı

16 Ocak 2018 19:30

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde doğada yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ile baykuş ve karga, tedavi edilerek yeniden doğaya salındı. Alanya\'da ormanlık alanda farklı tarihlerde yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ile baykuş ve karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi için Alanya Belediyesi\'ne bağlı Demirtaş Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi. Burada tedaviye alınan karga 4 ay, şahinlerden biri 3 ay, diğer şahin ve baykuş ise 45 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Doğada kendi başlarına yaşayabilecek duruma gelen hayvanlar, Demirtaş Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı. Alanya Doğa Koruma Milli Parklar mühendisi Mevlüt Kodal, \"İyileşen kuşları doğal ortamına bırakıyoruz. Özellikle bu dönemlerde şahinlerle ilgili yaralamalar çok fazla oluyor. Bu hayvanlar bakanlığımız tarafından koruma altına alınan hayvanlardır ve kesinlikle doğal ortamda yaşamaları gerekiyor. Hiçbir şekilde avlanmaması gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar doğada bir dengeleyici rolü üstlenmekte ve zararlı sürüngenlerle mücadele etmektedir. Özellikle tarım sektöründe uğraşanlar için çok faydalı havyanlardır. Bu nedenle kesinlikle bu hayvanlarımıza ateş edilmemesi gerekiyor\" dedi.

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