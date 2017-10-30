(Görüntülü Haber) Tedavi gören bebekleri için hastane otoparkında minibüste kalıyorlar

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde göz tümörü tedavisi gören 15 aylık Erdal\'ın annesi 19 yaşındaki Aslı ve babası 24 yaşındaki Barış Çağlar ile akrabaları, gidecek yerleri olmadığı için 15 gündür hastane otoparkındaki minibüste kalıyor.



Antalya\'nın Serik İlçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Barış Çağlar, 1.5 ay önce Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüğü 15 aylık bebekleri Erdal Çağlar\'ın sol gözünde kitle tespit edildiğini söyledi. Doktorların bir aylık ilaç tedavisinin sonuç vermediğini belirten Çağlar, \"Çocuğun gözündeki kitle günden güne büyüyordu. Doktorlar oğlumu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk etti. Burada yapılan muayeneler sonunda sol gözünde ileri derecede göz tümörü olduğu belirtilerek gözün alınmasına karar verildi. Kanserli kitlenin alınması gerektiğini aksi takdirde diğer göze de sıçrama ihtimalinden söz ettiler. Çocuğum 5 gün önce ameliyata alındı. Güzel bir operasyon geçirdi. Şu an onkoloji servisinde takipleri yapılıyor\" dedi.



\'İŞİM DE YOK EVİM DE\'



Ailesinden 10 kişiyle 15 gündür minibüste kaldıklarını aktaran Barış Çağlar, \"Onkoloji servisinde ilaç tedavisine başlandı. Doktorlar çocuğun kötü huylu kansere yakalandığını, 5 yaşına kadar tedavinin devam etmesi gerektiğini söyledi. 5 yıl boyunca sürekli hastaneyle irtibatlı olmamız gerekiyor. Çocuğun çok iyi bakılması gerekiyor, taburcu olduktan sonra da hijyenik ortamda yaşaması lazım. Fakat benim durumum yok. Sezon bittiği için işimden de çıkartıldım. Şimdi işim de evim de yok. Yaklaşık 15 gündür bu aracın içinde kalıyoruz. Barınma konusunda hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.



İki çocuk, anne, baba ve kardeşleriyle 10 kişinin minibüste yaşamasının çok zor olduğuna dikkat çeken anne Aslı Çağlar da \"Çocuğumun bir gözü kanserli olduğu için alındı. Doktorlar takma göz yerleştireceklerini söyledi. Çok üzülüyorum, mevsimlik işçi olan eşim de şu an işsiz, hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" dedi.