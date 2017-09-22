(Görüntülü Haber) Tedavi edilen 3 caretta caretta denizle buluştu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN ve İzmir kıyılarında çeşitli dönemlerde yaralı bulunarak Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde (DEKAMER) tedavi edilen caretta caretta türü 3 deniz kaplumbağası, Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nden doğal ortamlarına bırakıldı.



DEKAMER\'deki tedavileri sırasında isimleri konulan deniz kaplumbağalarından 65 yaşındaki \'Türker\', 45 yaşındaki \'Nazlı\' ile 20 yaşındaki \'Batu\', Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nden doğal ortamlarına bırakıldı. İzmir ve Aydın kıyılarında çeşitli dönemlerde yaralı bulundukları için kaplumbağalar, bu iki ile sınırı bulunan en yakın nokta \'Pygale Plajı\'ndan doğaya salındı. Kafatasındaki yara nedeniyle ciddi tahribat yaşayan ve bir gözünde görme kaybı yaşayan \'Türker\', denize güçlükle ulaştı. Nazlı ile Batu ise büyük bir hızla özledikleri ortama kavuştu. Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Orman ve Su İşleri Manisa 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İzmir ve Aydın şube müdürleri, kurum temsilcileri ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yöneticileri törene katıldı. Caretta carettalar bir süre Kuşadası Fotoğraf Sanatçıları Derneği ve EKODOSD ekipleriyle takip edilerek denizle buluşmaları kayıt altına alındı.



DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettaların aldıkları yaralar nedeniyle 1 ila 1.5 yıl arasında süren tedavilerin tamamlandığını belirterek, \"İzmir bölgesinden gelen 1, Aydın bölgesinden gelen 2 kaplumbağanın tedavisi tamamlandı. Testleri başarıyla tamamlanıp doğal ortamlarına bırakıyoruz. Bunlardan biri neredeyse kafatasının üçte ikisi parçalanan Türker isimli deniz kaplumbağası. Bu yaklaşık 1.5 yıla aşkın süre tedavi gördü. Batu\'nun boğazında misina ve olta iğnesi vardı. Onları çıkarttık. Diğeri yine kafasından darbe alan Nazlı. Hepsi doğal ortamlarına dönüyor. Yaralı olmasını ihbar eden, bize ulaştırılmasında destek olan herkese teşekkür ediyorum. Balıkçılarımıza bir mesajımız var. Denizde dalamayan, yüzemeyen herhangi bir kaplumbağa gördüklerinde bize haber versinler. Biz bakım ve tedavilerini sağlayıp doğal ortamlarına ulaştırırız\" dedi.



KUŞADASI\'NI SEVDİLER



Başkan Kayalı ise son 5-6 yılda yumurtlamak için caretta carettaların Kuşadası sahillerini seçtiğini, bölgedeki sayılarının arttığına dikkat çekti. Kuşadası insanlarının duyarlılığı nedeniyle birkaç yaralı kaplumbağanın zamanında DEKAMER\'e ulaştırdıklarını söyleyen Kayalı, \"Kuşadası\'nda tedaviye gönderdiğimiz çok oldu. Bu canlılara sahip çıkmak demek çevreye sahip çıkmak demektir. Çevreye sahip çıkmak insana sahip çıkmaktır. Son 5-6 yıldır Kuşadası sahillerinde yumurtlamaya gelen caretta carettaların sayısı çoğalıyor. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Eğer insanlığı geleceğe taşımak istiyorsak bu canlıları da yaşatmamız gerekiyor\" diye konuştu.



Orman ve Su İşleri Manisa 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ise bakanlıkla DEKAMER\'in caretta carettalar için özel bir protokol imzalandığını, çalışmaların bu çerçevede yürütüldüğünü söyledi. Antalya\'dan Çanakkale\'ye kadar sahillerdeki tüm yaralı caretta ihbarlarına anında müdahale ettiklerini kaydeden Gençoğlu, yaralı kaplumbağaların kurumun araçlarıyla DEKAMER\'e ulaştırıldığını söyledi.

