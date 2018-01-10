T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)  Tedavi edilen 23 kuş doğaya salındı

Tolunay DUMANTARSUS,(MERSİN), (DHA) Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı tarihlerde doğada yaralı halde bulunan kuşlar doğaya salındı

10 Ocak 2018 21:05


Tolunay DUMANTARSUS,(MERSİN), (DHA) Mersin\'in Tarsus ilçesinde, farklı tarihlerde doğada yaralı halde bulunan kuşlar doğaya salındı.


Tarsus Hayvanat Bahçesi\'nde günlerce süren tedavileri ve bakımlarının ardından iyileşen 4 şahin, 5 ördek, 3 atmaca, 8 güvercin ve 3 martı,DSİ\'ye ait özel koruma alanlarına bırakıldı. Veterinerler tarafından tedavileri yapılan ve hayvanat bahçesi personeli tarafından beslenilen hayvanlar, rehabilitenin ardından eski sağlıklarına kavuştu. Doğada hayatta kalabilecek güce gelen hayvanları, Kaymakamı Yüksel Ünal, Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir, Veteriner Fırat Kabayel ve personeller özgürlüğüne kavuşturdu.Doğanın dengesi ve hayvan çeşitliğinin korunması açısından yapılan hizmet konusunda emeği geçen herkesi kutladığını söyleyen Kaymakam Ünal, özellikle avcıların ve vatandaşların koruma altından bulunan hayvan türlerine zarar vermemeleri gerektiğini söyledi.Yapılan konuşmaların ardından 23 kuş doğal yaşam alanlarına salındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUSMERSİN DHA Mersin TarsusTarsus Hayvanat BahçesiVeterinerlerDoğadaKaymakamı YükselHayvanat Bahçesi Müdürü MesutVeteriner Fırat KabayelDoğanınKaymakamYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24