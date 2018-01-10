(Görüntülü Haber)  Tedavi edilen 23 kuş doğaya salındı



Tolunay DUMANTARSUS,(MERSİN), (DHA) Mersin\'in Tarsus ilçesinde, farklı tarihlerde doğada yaralı halde bulunan kuşlar doğaya salındı.



Tarsus Hayvanat Bahçesi\'nde günlerce süren tedavileri ve bakımlarının ardından iyileşen 4 şahin, 5 ördek, 3 atmaca, 8 güvercin ve 3 martı,DSİ\'ye ait özel koruma alanlarına bırakıldı. Veterinerler tarafından tedavileri yapılan ve hayvanat bahçesi personeli tarafından beslenilen hayvanlar, rehabilitenin ardından eski sağlıklarına kavuştu. Doğada hayatta kalabilecek güce gelen hayvanları, Kaymakamı Yüksel Ünal, Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir, Veteriner Fırat Kabayel ve personeller özgürlüğüne kavuşturdu.Doğanın dengesi ve hayvan çeşitliğinin korunması açısından yapılan hizmet konusunda emeği geçen herkesi kutladığını söyleyen Kaymakam Ünal, özellikle avcıların ve vatandaşların koruma altından bulunan hayvan türlerine zarar vermemeleri gerektiğini söyledi.Yapılan konuşmaların ardından 23 kuş doğal yaşam alanlarına salındı.