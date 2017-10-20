(Görüntülü Haber) TDED Genel Başkanı Erdem: İsimler okunduğu gibi yazılacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, mecliste kabul edilen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'na ekledikleri bir madde ile bundan sonra isimlerin okuduğu gibi yazılacağını belirterek, \"Artık Adem yazıp Âdem okumayacağız, Âdem yazıp Âdem okuyacağız\" dedi. TDED 3\'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kahramanmaraş\'ta başladı. Necip Fazıl Kısakürek kültür Merkezi\'ne gerçekleştirilen ve pazar günü sona erecek toplantıya Ekrem Erdem, eşi Dursune Erdem ile katıldı. Toplantıda konuşan Ekrem Erdem, dilin toplumlar için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Toplumların bir dile sahip olarak millet olmayı elde etiklerini, dil birliğini sağlayamayanların da millet olarak kendilerini korumalarının mümkün olmadığını ifade eden Erdem, \"Dil, bir milletin millet olma şuuru ve hafızasıdır. Binlerce yıl içinde oluşturduğu kültür unsurlarını muhafaza eden bir hazinedir. Milli kimlik ve milli benlik ancak dil ile korunur, dil ile geliştirilir ve sürdürülür. Bugün savaşın büyüğü dünyada dil ve din üzerinden yapılıyor\" diye konuştu. \'TÜRKÇESİ VARKEN YABANCISINI KULLANMANIN NE MANTIĞI VAR?\' Herkesin diline sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Erdem, şunları söyledi: \"İnsanda düzel olan yüzüdür. Yüzde güzel olan gözüdür. Ama insanı insan yapan ağzından çıkan sözüdür. Günümüzde maalesef dilimize gereken önemi veremiyor, hak ettiği hassasiyeti göstermiyoruz. Caddemizde, sokağımızda, konuşurken hiç gereği yokken cümlemizin içine bir yabancı kelimeyi koymayı bir ayrıcalık, bir farklılık olarak ortaya koyuyoruz ki, gerçekten bu çok acı. İlim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, basın ve yayın kuruluşlarının kullandığı dil, ticari hayatın ve bilimin getirdiği yabancılaştırma, yabancı dil ile eğitim dilimizde bozulmalara yol açan başlıca sebeplerin başında geliyor. Tanıtımın yerine bugün ne diyoruz? Lansman. Tanıtıma lansman, toplantıyı yöneten kişi moderatör demenin mantığını kim bana nasıl açıklayabilir? Ne mantığı var, cehaletten başka ne var?\" \'ÇOK ÖNEMLİ BİR MADDE KOYDUK\' Müftülere nikah kıyma yetkisi vermesi nedeniyle çok tartışılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu\'nda da kabul edilerek yasalaşan Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'na da değinen Ekrem Erdem, şöyle devam etti: \"İsimler üzerindeki yanlışlıkların düzeltilmesi için bir kanun teklifi vermiştik. İçişleri Bakanlığı\'nın nüfus hizmetlerinde değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi geldi. Bizler de ilgilendik, müdahale etik ve Allah\'a şükürler olsun oraya bir madde koyduk. Ne oldu biliyor musunuz? İnceltme işaretleri düzeltme işareti olarak girdi. Artık Adem yazıp Âdem okumayacağız, Âdem yazıp Âdem okuyacağız. Alim yazıp Âlim okumayacağız. Bu o kadar önemli ki çocuk kelime öğrenmeye kendi ismiyle, anne babasının ismiyle başlar. Bunu doğru yazmazsa nasıl Türkçe\'yi doğru öğreteceğiz? Doğru yerden başlamamış mıyız, doğru değil mi? Bir bu düzeltme işaretleri bir de soy isimlerle ilgili. Kaba saba isimler var. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkçe\'yi bilmemekten kaynaklanan, bazen de belki hakaret olsun diye koydular ama vatandaş devletten korktuğu için gidip itiraz edemediği bir takım \'öküz\', \'salak\', \'dönek\' gibi affedersiniz, bakın affedersiniz diyoruz soyisim bunlar. Bunları da düzeltme imkanı böylece geliyor. Güzel bir çalışma oldu. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Başkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Komisyon Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\" TDED 3\'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na; Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, Celalettin Güvenç, Mehmet Uğur Dilipak ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile çok sayıda davetli katıldı.