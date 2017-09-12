(Görüntülü Haber) TBMM'yi bombaladığı iddia edilen pilot da 'Bomba atmadım' dedi 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni (TBMM) bombaladığı iddia edilen eski Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, o gece uçuş yaptığını; ancak bomba atmadığını söyledi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, Gölbaşı\'ndaki Özel Hareket Dairesi Başkanlığı\'nı bombalayan Akıncı Üssü 143. Filo eski Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli\'nin sorgusunun ardından TBMM\'yi bombaladığı iddia edilen Hava eski Pilot Kurmay Yarbay Balıkçı, savunmasını yaptı.





\"MECLİS\'E BOMBA ATMADIM\"



O gün izinli olduğunu ve \'Sosyal faaliyet var\' denilerek, üsse çağrıldığını dile getiren sanık Balıkçı, \"Bana verilen görev gereği Terörle Mücadele Harekete kapsamında uçuşum icra edilmiştir. Sonuç olarak 15 Temmuzda görev yerimde emirler doğrultusunda hareket ettim. İlk andan itibaren bildirilen TMH dışında bir şey düşünmedim. Darbe faaliyetine bilerek iştirak etmedim. Meclise bomba atmadım. Meclise bomba atanın kim olduğunu da bilmiyorum\" diye konuştu.





\"HAVADAYKEN UÇAK ARIZA YAPTI\"



Sanık Balıkçı, uçuş sırasında kendisine herhangi bir koordinat ya da gideceği yer hakkında bilgi verilmediğini iddia ederek, şunları söyledi: \"Kalkıştan sonra uçağın kompüter sistemi çöktü. Akıncı meydanında sistemi düzeltmeye çalıştık. Kule kanalını terk etmeden o durumu bildirdik. Kuleden talimat gelmedi. Kuleye \'arızamız var yakıt azaldı ineceğiz\' dedik. Sonra indik\"