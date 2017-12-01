(Görüntülü Haber) TBMM'nin ilk kadın İdare Amiri Çankırı memleketinde zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı

Nezir GÜNEŞ MARDİN,(DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri seçildikten sonra seçim bölgesi olan Mardin\'e gelen Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, havalimanında zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı. Cumhuriyet tarihinde TBMM Meclis İdare Amirliği görevine seçilen ilk kadın olan Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bu göre göreve seçildikten sonra ilk kez seçim bölgesi olan Mardin\'e yaptığı ilk ziyarette hava alanında törenle karşılandı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanı Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyesi milletvekillerinin de eşlik ettiği Milletvekili Çankırı, havalimanında yöresel kıyafetlerle ellerindeki çiçeklerle onu karşılamak üzere gelen kadınların zılgıtlarıyla karşılandı. Davul-zurna ve zılgıtlar eşliğinde karşılanan Milletvekili Çankırı, kendisini karşılamak üzere gelen hemşerileriyle tek tek tokalaşarak teşekkür etti. Çankırı daha sonra beraberindeki Milletvekilleri ile il başkanlığına geçti. Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı il başkanlığında yaptığı konuşmada, kadın dayanışması güçlendikçe, neler yapabileceklerini, neleri aşabileceklerini çok iyi bildiklerini söyledi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanı Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, siyasette kadınların başarılı olmasının önemine işaret ederek, Toplumun bir kanadının eksik uçtuğu bir alanda toplumun sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi mümkün değil. Kadın elinin değmediği her şey eksik. Bu topluma kadın elinin daha fazla değmesi, toplumun kadın hassasiyetini daha derinden hissetmesi son derece önemli. Bu anlamda TBMM\'de bir ilki gerçekleştiren Ceyda Bölünmez Çankırı kardeşimizle gurur duyuyoruz dedi. Komisyon üyeleri ve Çankırı daha sonra Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.