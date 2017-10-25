(Görüntülü Haber) TBMM İnsan Hakları İzleme Komisyonu Aliağa'da incelemelerde bulundu

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, insan kaçakçılığı olaylarıyla ilgili bilgi almak üzere Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nı ziyaret etti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri; Ak Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ak Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda insan kaçakçılığı olaylarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Ak Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Uslu, \"Bugün dünyanın en büyük mezarlığı Akdeniz olmuştur. Son 5 yılda Akdeniz\'de ölen sığınmacı sayısı 45 bindir. Hakikaten çok fazla bir dram var. Bu insanlar ölmesin diye bizim başta sahil güvenliğimiz olmak üzere mücadele ediyor, geçişleri durdurmaya çalışıyor. Aylan bebek olayıyla birlikte dünyada vicdani bir hareketlenme oldu ama, ondan sonra bu süreç durdu. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz durmuyor. Hem ölmemeleri için, hem de onların insani ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor\" dedi. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise komisyon olarak insanın korunmasını esas aldıklarını söyledi. İnsan haklarını savunarak yalnızca Türkiye\'deki değil, dünyadaki bütün insanların yaşama hakkının yükseltilmesi için çabaladıklarını söyleyen Sarıhan, \"Ama ne kadar özenli olursa olsun, insan yaşamının bir demir çerçeve içine sıkıştırılmış olması hepimizin içini acıtan bir durum. Bu acının durması için ne yapabiliriz? Parlemento olarak bu acıların son bulması için ne gibi bir katkımız olur, bu konudaki tespitlerimizi bu çalışma sonrası ifade edeceğiz\" diye konuştu. MHP Osmaniye Milletvekili Ersoy da farklı siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan heyetin ortak vicdan ve ortak duygu ile önemli işlere imza attığını vurgulayarak, \"Seyahatimizde bir kez daha gördük ki Türk beklenendir. Türk\'ün neden beklenen olduğunu denizin, deryanın ortasında çığlık atan çocukları kurtarmaya giden güvenlik güçlerimizi görünce bir kez daha anlıyoruz. Kimi kendi sınırına güvenlik bariyeri koyar ve mültecilerin ülkelerine girmesine karşı önlem alır, ama Türkler sınırından çıkıp gidenleri ölmesinler diye canlarını kurtarmak için seferber oluyor. O sebeple insanca bir yaşam için insanlığın Türk\'ün vicdanına çok ihtiyacı var. Türk devletinin güçlü olmasının, birlik içinde olmasının önemini böyle gezilerde daha iyi görüyorum\" şeklinde konuştu.