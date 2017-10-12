(Görüntülü Haber) TBMM Başkanı Kahraman’a, KTÜ'den ‘Onur Doktorası’ (2)

\'ÜNİVERSİTELER DÜŞÜNCE VE BİLİM ÜRETME YERİDİR\'



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senatosu tarafından kendisine verilen ‘Onur Doktorası’ takdim törenine katıldı. Törende konuşan Kahraman, üniversitelerin öğrenci ve alimler topluluğu, bilgi ve düşünce üretim yerleri olduğunu belirterek şöyle dedi:



“Üniversitelerin, Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı bilimsel kaygılarla araştırma yapılan kurum demektir. Üniversiteler, yerel ve günlük kaygı ve problemlerden uzak, kavga ve gürültüye karışmayan, hadiselere bilimsel açıdan bakan ideolojiler üstü öğretimler yapılan mekanlardır. Böyle olmalıdır. Üniversiteler mesleki eğitim kuruluşları değildir. İdeolojiyi aşılama ve tek tip insan yetiştirme yeri hiç değildir. Hazır müfredat verilerek sabitlenecek bir yerde değildir. Bilgi üretme ve işleme yeridir. Mesleki eğitim veren kurumlara üniversite değil yüksekokul denir. Üniversite düşünce ve bilim üretme yeridir. Üniversitede öğrenciye ezber dayatılmasında bulunulmaz. Üniversite hocalarına gösterilen saygı bilime ve ilime duyulan saygıdır. Üniversiteler özgür olmalıdır. Öğretim üyeleri kurumlar için rehberlik yapar. Üniversiteler ideolojiler üstü öğretim yeri olmalıdır. Eğitim değil öğretim. Eğitim askerlikte olur. Üniversitelere olabildiğince özgür araştırma ortamları tanınmalıdır. Fikirler tehdit altında olmamalıdır. Güvenli ve özgürlük ortamında serbestçe tartışılmalıdır. Kılık kıyafete karışmak ve müdahale etmek ilkelliktir. Bundan kurtulduk.”



\'TÜRKİYE DARBEYE UĞRAMAMALI\'



15Temmuz darbe girişimine yönelik değerlendirmelerde bulunan Kahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“O gece ‘Eyvah’ dedim hiç beklemedim bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Beklemediğim çünkü Türkiye’nin yükünü taşımaları mümkün değil artık. Askeriye bir peygamber ocağıdır. Görevi vatanı korumaktır. İdareye karışmamaktır. Demokrasi halkın hakimiyetidir. Sen gelmeyeceksin. Sen bu vatanın korumasını yapacaksın. Bağlı olduğun hükümet bu görevi yürütecek. Geçmişteki darbelerde ülkemiz kaybetti. Bu darbede ordumuz yoktu. O üniformayı giymiş teröristler vardı. Ordunun ana yapısı geldi demokrasinin yanında durdu. O gece hemen meclisi açmaya gittim. Çünkü fırtınalarda gemiyi ilk fareler terk eder kaptanlar değil. Milletvekillerine olağanüstü toplantı çağrısı yaptık. 3 partinin grup başkanvekillerini topladım. Hep birlikte sabahladık. Gece bildiri hazırladık. Orada bir bütünlük vardı. Ay yıldız altında birleştik. Bizi illaki felaketler mi birleştirecek? Biz biriz. Bir elin parmakları var. Hepsi birbirine bağlı.Yan yana gelirsek mutlu olacağız. Bu Yenikapı’da da oldu. Bu olmalı. Türkiye darbeye uğramamalı. Anayasa değişikliği bunu sağlayacak. Bundan sonra ülkemizde darbe olmayacak, istikrar olacak. Seçimle iktidara geldin mi bir dahaki seçime kadar indirme, düşürmek, gensoru, koalisyon olmayacak. Bu güzel ve doğru bir gelişmedir. Avrupa ‘Bu sistem iyi sakın ha değiştirmeyin’ diyor. Bizi ne kadar seviyorlar. ‘Evet’ kampanyasına ‘ Hayır’,‘Hayır’ kampanyasına ‘Evet’ dediler. Bu senarist devletlerden gelenler devletin şahsiyetinde bana ‘Geçmiş olsun’ diyorlar. ‘Bir darbe atlattınız çok üzgünüz\' diyorlar. \'Kırk yıllık emeğimizi boşa çıkardınız\' diyorlar. Biz sorumluyu biliyoruz. Bir geri zekalı haini kulandılar bir araya geldiler. Ama biz bunu atlattık.”



Bir çocukla yaptığı sohbeti anlatan Kahraman, \"23 Nisan’da bir çocuğa ‘Ne olacaksın?’ diye sordum. ‘Futbolcu’ olacağım deyince ‘Arda Turan, Ronaldo veya Messi mi olacaksın’ diye sordum. Zaten 3 tane futbolcu adı biliyorum. O da bana ‘Ben olacağım’ dedi. Biz olacağız, kendimiz olacağız. Benliğimize güveneceğiz. Ne denirse onu yapmayacağız. İstedikleri kadar karşı dursunlar. Vize vermeyeceklermiş. Allah Allah. Biz, biz olacağız\" ifadelerini kullandı.



Kahraman, öğrencilere kitap okumaları, meraklı ve araştırmacı olmaları tavsiyelerinde bulunarak sözlerini tamamladı.



ONUR DOKTORASI VERİLDİ



TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a KTÜ Senatosu tarafından alınan kararla Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal tarafından ‘Onur Doktorası’ unvanı verildi.