(Görüntülü Haber) TBMM Araştırma Komisyonu'ndan Alaşehir'de üzüm incelemesi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde incemelerde bulundu.



Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, çalışmalarını Alaşehir\'de sürdürdü. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen\'in komisyon başkanlığını yaptığı heyette, komisyon üyeleri AK Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır yer aldı. 15 kişiden oluşan heyetten 8 üyenin incelemeye gelmesi dikkati çekti. Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, Alaşehir Ziraat Odası, Alaşehir Ticaret Borsası, Tariş Alaşehir Üzüm Entegre Tesisi ve özel firmalara ait üzüm işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Komisyona Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun da eşlik etti.



\'ÜZÜM ALIM FİYATLARI ERKEN AÇIKLANSIN\' TALEBİ



Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, ziyarette komisyon üyelerine üreticinin önünü görebilmesi için temmuz veya ağustos aylarında üzüm alım fiyatlarının belli olması gerektiğini belirtip, \"Hatta daha önce belirlenebilirse üreticinin mahsulünü yaş mı yoksa kuru mu olarak satacağı belli olur diye düşünüyoruz\" dedi. Türk, diğer taleplerini ise \"Okul üzümü alımının devamını talep ediyoruz. Yıllardır atıl durumda olan Tariş Tat\'ın tekrar üretime geçmesi için yardım bekliyoruz. Rakıda yüzde 100 üzüm kullanılıyordu. Yine yüzde 100 üzüm kullanılması halinde en az 40 bin ton üzüm bu alanda değerlendirilecek. Televizyonlarda kamu spotlarıyla üzüm tanıtımının yapılmasını istiyoruz. Üzümün ana zararlısı olan salkım güvesi ile mücadelenin kimyasal ilaçlarla değil de biyoteknik mücadele yöntemi ile (seromon) yapılmasının desteklenmesi, Avşar Barajı\'ndan damla sulamaya geçilmesi de isteklerimiz arasında, desteklerinizi bekliyoruz\" diye sıraladı.



BİLEN: ÖNCE KENDİMİZ ÜZÜM YEME ALIŞKANLIĞI KAZANMALIYIZ



TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Bilen ise üzüm tüketim alışkanlığını önce kendimizin kazanmamız gerektiğine dikkati çekip, \"Kendimizin yapmadığı bir şeyi yakınımıza, çevremize alıştırmamız mümkün değil. Silah zoruyla askere ya da öğrenciye üzümü yediremezsiniz. Bunu sevdirerek yapmamız lazım. Üzüm, hepimizin beslenmesinde büyük bir değer. Ancak belki de en az üzüm tüketimi Manisa\'dadır. Çünkü bağda yeteri kadar görüyor, sürekli içinde olduğumuz zaman gönül de doyuyor. O zaman bu alışkanlığı önce biz edineceğiz. Misafirlerimize de ikram edeceğiz. Kendi evimde ben masaya getirirsem yeniyor yoksa üzümü yiyen olmuyor. Hele hoşaf olarak tüketme alışkanlığımızı tamamen yitirdik\" diye konuştu.



Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür de 2017 yılının üzüm üreticisi açısından iyi bir yıl sayılabileceğini belirtip, \"Üzüm fiyatları düşük başladı, daha sonra toparladı. Tarım Kredi Kooperatifleri üzüm aldı. Ama kuru üzümün kilosunu 4 liradan değil, 4.5 liradan alınmaya başlasaydı, daha iyi olurdu. Ama bu sene hükümetimizin çiftçiyi destekleme anlamında üreticiye katkı sağlayacağını umuyoruz\" dedi.



Komisyon üyeleri daha sonra Alaşehir Ticaret Borsası ile Türkiye\'nin en büyük kuru üzüm işleme ve sirke tesisi Tariş Alaşehir Üzüm Entegre Tesisi ile özel firmalara ait üzüm işlemelerini de ziyaret etti. Komisyon üyeleri daha sonra Alaşehir\'den ayrıldı.



