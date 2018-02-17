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(Görüntülü Haber) Tatlıcı, bir günlük gelirini Mehmetçiğe bağışladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tatlıcı Mehmet Dilken, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleriyle mücadele eden askerlere destek amacıyla bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

17 Şubat 2018 20:15

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta tatlıcı Mehmet Dilken, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleriyle mücadele eden askerlere destek amacıyla bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Mehmet Dilken, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek olmak için bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamaya karar verdi. Bunu da caddeye astığı pankart ve sosyal medyada paylaşımlarıyla duyuran Dilken\'e vatandaşlardan da destek geldi. İş yerinde eşi, oğlu ve geliniyle birlikte yaptığı çeşit çeşit tatlıların satışından elde ettiği paraları, üzerinde \'TSK Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacaktır\' yazılı bir kutuda toplayan Dilken, Afrin\'in ilk şehidi olan Musa Özalkan\'ın vasiyeti ve sonrasında Türkiye\'nin değişik yerlerinde Mehmetçikler için yapılanlardan çok etkilendiğini söyledi. Mehmet Dilken, şöyle konuştu: \"İnsanların fedakârlıklarını görünce, öncelikle Afrin\'de \'Benim tazminatımla okul yaptırın\' diyen şehidimizi, Mehmetçiği örnek alarak ben de böyle bir şey yaptım. Hani Hz. İbrahim\'i ateşe attıklarında ağzıyla su taşıyan karınca gibi ben de elimden geleni yapmayı düşündüm. İnanıyorum ki benim devletimin hiçbir şeye ihtiyacı yok, kesinlikle yok. Ama milli ruhumuzu, milli duygularımızı bir canlandırma, \'Çanakkale ruhu\' diyelim biz buna. Herkeste de görüyoruz. Hiç ihtiyacı olmayanlar gelip tatlı aldı. Kumbaramı da yaptım ve tamamını Mehmetçik\'e bağışlayacağım.\" Dilken\'den tatlı alan kişiler de Mehmetçik Vakfı\'na bağış yapılacağını duydukları için geldiklerini belirtti.

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