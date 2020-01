(Görüntülü Haber) Tatilciler çekildi, sahiller kum zambaklarına kaldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, her yıl eylül ayının 3\'üncü haftasından itibaren 1 ay süreyle deniz kenarlarındaki taşlık alanlarda yüzünü gösteren mis kokulu kum zambakları, 11 ay sonra tekrar açtı. Datça\'ya 25 kilometre uzaklıkta ve 2 kilometre uzunluğundaki Palamutbükü sahilinin küçük bir bölümünde, tatilcilerin boşalttığı plajlarda boy gösteren kum zambakları, her yıl olduğu gibi duyarlı kişiler tarafından, etrafları taşla çevrilerek koruma altına alınıyor. Gönüllü koruyuculardan emekli bankacı 63 yaşındaki Tacettin Karataş, kum zambaklarının 1 aylık ömürleri bulunduğunu söyledi. Karataş, şöyle dedi: \"Her yıl aynı tarihlerde, her türlü olumsuz koşullara inat, kum zambakları sahillerde taşların arasında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu yıl eylül ayının 3\'üncü haftası olmasına rağmen hiç yağmur yağmadı. Kum zambakları buna rağmen açtı. Onların bu yaşam mücadelesine, insanlık olarak saygı duymalıyız.\" Türkiye\'de artık çok ender görülen kum zambaklarının, Datça\'da koruma altına alınması gerektiğine dikkat çeken Karataş, şöyle konuştu: \"Kum zambakları adeta santim santim boy atıyor. Biz, kum zambaklarının ayaklar altında ezilmesini önlemek amacıyla etrafını taşlarla çeviriyoruz. Ancak, bu çabaların yeterli olmadığını biliyoruz. Yöre halkının, dernek çatısı altında bir araya gelerek örgütlenmesi gerekiyor. Kaymakamlık ve Belediyelerimizin de desteği ile kum zambaklarının bulunduğu alanlara uyarı tabelaları dikilebilir. Kum zambakları bu sayede, daha geniş bir bölgede, yaşam alanı bulabilir.\"