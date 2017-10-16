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(Görüntülü Haber) Tatbikatta hasta yakınını canlandıran personel gerçekten bayıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

16 Ekim 2017 20:05

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hasta yakınını canlandıran bir hastane personeli ise gerçekten baygınlık geçirdi. Acil servise alınan kadın personele müdahale edildi. Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi işbirliğinde yangın tatbikatı planlandı. Tatbikata, itfaiye, 112 ve polis ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği hastanenin ikinci katında bulunan sterilizasyon ünitesinde yangın çıktı. Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum müdahale görevlileri, yoğun bakımdaki ve ameliyathanedeki hastaları kısa sürede tahliye etti. Yangın tüpleriyle yangına müdahale edildi. GERÇEKTEN BAYILDI Polisin de hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı tatbikatta ikinci katta kalan bir hasta itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Cansız mankenin kullanıldığı uygulamada, sedyeye alınan hasta itfaiye merdiveniyle indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Buradan ambulansa konulan hasta hastanenin acil servis bölümüne götürüldü. Bu esnada 2 hastane çalışanı da senaryo gereği hasta yakınlarını canlandırdı. Hastanenin içinden çığlık atarak çıkan kadınlardan biri rolüne kendini fazla kaptırınca bağırarak yere yığıldı. Başta kadının rol yaptığını düşünen diğer hastane çalışanları gerçekten bayıldığını anladıkları hastane çalışanını acil servise taşıdı. Burada müdahale edilen kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıldığını belirten hastane yetkilileri amaçlarının olası yangınları az hasarla atlatmak olduğunu söyledi.

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