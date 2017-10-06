(Görüntülü Haber) Tatbikata katılan tankların bakımı yapıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında devam eden ve Irak özel kuvvetlerine bağlı bir birliğin de katıldığı tatbikat, 19\'uncu gününde devam ediyor. Tatbikatta bugün, tankların ve zırhlı araçların bakımı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 19\'uncu gününe girdi. Tatbikat bölgesinde bugün sessizlik hâkim olurken, askerler tank ve zırhlı araçları kademeden geçirdi. Tankların bakımları yapılırken, tatbikat çevresinde askeri timler devriye attı. İpekyolu üzerinde tek sıra halinde mısır tarlasına yönelen timler, tatbikat alanı etrafında güvenliği sağladı. Öte yandan, tatbikat alanında iş makinelerince kazı ve mevzi kazma işlemlerinin devam ettiği görüldü.