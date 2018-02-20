T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Tataristan, enerjiye yatırımda Türkiye'yi seçti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önde gelen enerji gruplarından, merkezi Denizli'de bulunan Bereket Enerji Grubu üst yönetimi, enerji konusunda işbirliği çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un davetlisi olarak Tataristan'a gitti

20 Şubat 2018 15:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önde gelen enerji gruplarından, merkezi Denizli\'de bulunan Bereket Enerji Grubu üst yönetimi, enerji konusunda işbirliği çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov\'un davetlisi olarak Tataristan\'a gitti. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, geçen ay Bereket Enerji Grubu\'na ait Muğla\'daki Yatağan Termik Santralı\'nı ziyaret etmiş ve enerji konusunda işbirliği çağrısı yapmıştı. Merkezi Denizli\'de bulunan Bereket Enerji Grubu\'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Yönetim Kurulu üyesi Hasan Köktaş, ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Korkmaz, CFU Gürhan Kartal ile Proje ve Bereket Enerji ve Gediz Elektrik Perakende A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Özgür Erol, Tataristan\'da bir dizi incelemelerde bulundu, yetkililerle konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bereket Enerji Grubu heyeti, Tataristan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yatırım Ajansı, Kazan Enerji Üniversitesi ve TAT-Energo Enerji şirketini ziyaret ederek, hangi alanlarda ortak bir çalışma yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Türkiye\'nin Tataristan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan\'ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Bereket Enerji Grubu heyeti, 3 günlük Tataristan programının son gününde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından kabul edildi. Minnihanov, enerji konusunun dünya çapındaki önemine vurgu yaparak, Bereket Enerji Grubu ile nasıl bir ortak çalışma yapılabileceğine yönelik ortak hareket ettiklerini belirterek, iki tarafın oluşturduğu komisyonların bu konularda araştırma yapacağını ve iş birliği fırsatlarını yatırıma dönüştürme gayretleri içinde olacağını belirtti. Öte yandan Bereket Enerji Grubu\'nun ziyareti Tataristan ve Rusya medyasında geniş yankı buldu. Tataristan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde ziyarete geniş yer verilirken, medyada yayınlanan haberlerde ise \'Tataristan enerji partneri olarak Türkiye\'den Bereket Enerji Grubu\'nu seçti\" ve \'Bereket Enerji Grubu ile ortak çalışma başladı\' başlıklarıyla haberi ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA TÜRKİYEDenizliBereket Enerji GrubuCumhurbaşkanı Rüstem MinnihanovTataristanTataristan Cumhurbaşkanı Rüstem MinnihanovMuğla Yatağan Termik SantralıMerkezi DenizliBereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24