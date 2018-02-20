(Görüntülü Haber) Tataristan, enerjiye yatırımda Türkiye'yi seçti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önde gelen enerji gruplarından, merkezi Denizli\'de bulunan Bereket Enerji Grubu üst yönetimi, enerji konusunda işbirliği çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov\'un davetlisi olarak Tataristan\'a gitti. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, geçen ay Bereket Enerji Grubu\'na ait Muğla\'daki Yatağan Termik Santralı\'nı ziyaret etmiş ve enerji konusunda işbirliği çağrısı yapmıştı. Merkezi Denizli\'de bulunan Bereket Enerji Grubu\'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Yönetim Kurulu üyesi Hasan Köktaş, ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Korkmaz, CFU Gürhan Kartal ile Proje ve Bereket Enerji ve Gediz Elektrik Perakende A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Özgür Erol, Tataristan\'da bir dizi incelemelerde bulundu, yetkililerle konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bereket Enerji Grubu heyeti, Tataristan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yatırım Ajansı, Kazan Enerji Üniversitesi ve TAT-Energo Enerji şirketini ziyaret ederek, hangi alanlarda ortak bir çalışma yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Türkiye\'nin Tataristan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan\'ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Bereket Enerji Grubu heyeti, 3 günlük Tataristan programının son gününde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından kabul edildi. Minnihanov, enerji konusunun dünya çapındaki önemine vurgu yaparak, Bereket Enerji Grubu ile nasıl bir ortak çalışma yapılabileceğine yönelik ortak hareket ettiklerini belirterek, iki tarafın oluşturduğu komisyonların bu konularda araştırma yapacağını ve iş birliği fırsatlarını yatırıma dönüştürme gayretleri içinde olacağını belirtti. Öte yandan Bereket Enerji Grubu\'nun ziyareti Tataristan ve Rusya medyasında geniş yankı buldu. Tataristan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde ziyarete geniş yer verilirken, medyada yayınlanan haberlerde ise \'Tataristan enerji partneri olarak Türkiye\'den Bereket Enerji Grubu\'nu seçti\" ve \'Bereket Enerji Grubu ile ortak çalışma başladı\' başlıklarıyla haberi ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna duyurdu.