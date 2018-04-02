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(Görüntülü Haber) Taşeron işçiler, kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- HAK-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen 'Taşerona elveda kadroya merhaba' programında taşeron işçileri kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı

02 Nisan 2018 00:22

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- HAK-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen \'Taşerona elveda kadroya merhaba\' programında taşeron işçileri kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı.

Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK\'da yayımlanan taşeronkarın kadroya geçişi 2 Nisan olarak belirtilmesinin ardından işlemleri tamamlanan taşeron işçileri, Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen \'Taşerona elveda kadroya merhaba\' programı düzenlendi. Etkinliğe; Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Sağlık İl Müdürü Erdoğan Öz, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgül, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Sağlık-Sen İl Başkanı Yasin Barutçu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim İbrahim Tunç, Hastane Müdürü Mehmet Turan, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Öz Büro İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Mehmet Mustafa Turan, işçiler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, kadronun hayırlı olması temennisinde bulunarak, \"Ülke gerçekten çok sıkıntılı süreçten geçiyor. Türkiye yeniden o tarihsel misyonuna düşen bir mücadelenin bir savaşın için de batı bitmek üzere batılı paradigma bitti. Artı dünyaya silah para değil. Sevgi ve adalet hükmedecek. Dünyayı bu zalimlerin, küresel eşkıyaların, bu çetelerin adı devlet olan çetelerin elinden inşallah bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurtaracak. Onun sancılarını yaşıyor. Dünya bir şey geliyor. Medeniyetimiz geliyor. Batı\'lı paradigma bitiyor. Silahın ve paranın egemenliği bitecek. Sevgi ve barışın adaletin tecelli ettiği günler gelecek. Şuanda onun şafağındayız\" dedi.

Konuşmaların ardından işçiler, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türküler eşliğinde halay çekerek kadroya geçişlerini kutladı.
 

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