T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Taşdere köyünde nevruz kutlaması

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşdere köyünde düzenlenen nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

21 Mart 2018 23:32

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşdere köyünde düzenlenen nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Abdil Koç\'un 1,5 yaşındaki oğlu Tahir, oyun sandığı yumurta tokuşturmasını bir türlü bırakmak istemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Taşdere Köyü 70\'inci Yıl İlkokulu’nda yapılan etkinliğe Kaymakam Abdil Koç, İlçe Belediye Başkan Vekili Binali Başkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, İlçe Emniyet Amiri Cemre Karagül ve köylüler katıldı. Öğrenciler, Kafkas halk oyunları gösterisiyle kutlamalara renk kattı.

Kutlamalar kapsamında yumurta tokuşturmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Protokol ve vatandaşlar en sağlam yumurtayı bulmak için birbirleriyle yarıştı.

Kaymakam Abdil Koç ile oğlu Tahir’in yumurta tokuşturması ise ilgiyle izlendi. Küçük Tahir, oyun sandığı yumurta tokuşturmasını bir türlü bırakmak istemeyince gülüşmelere neden oldu. Minik Tahir yumurtaları sert bir şekilde kırınca ortada sağlam yumurta kalmadı. Zaman zaman elindeki yumurta da kırılınca şaşıran Tahir sık sık kaymakam babasına seslenerek yumurta istedi.

Kutlamalar, nevruz ateşinin kaymakam Abdil Koç tarafından yakılması, davul-zurna eşliğinde halay çekilmesi ve temsili demir dövme töreniyle sona erdi. Taşdere köyü muhtarı Yalçın Akbulak, tüm misafirlere ve köylülerine etkinliğe gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARSın ArpaçayTaşdereKaymakam Abdil KoçTahirTaşdere KöyüYılBelediye Başkan Vekili Binali BaşkayaJandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem IşıklarEmniyet Amiri Cemre KaragülKafkasKutlamalarProtokol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24