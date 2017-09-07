(Görüntülü Haber) Tasarımcı ve mimarlar, mermer firmalarıyla buluşuyor

Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE\'de ilk kez mermer firmalarını tasarımcı ve mimarlarla bir araya getirecek Stone Design Show, 18-21 Ekim tarihleri arasında kapılarını Antalya\'da açacak. Ünlü tasarımcı ve mimarları buluşturacak fuara yurt dışından 40 ülkeden 280 kişilik alım heyetiyle birlikte 1.5 milyon dolarlık girdi sağlanması bekleniyor. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) ev sahipliğinde, Türkel Fuarcılık A.Ş. tarafından Antalya Expo Center\'da gerçekleştirilecek Stone Design Show için basın toplantısı düzenlendi. Antalya Expo Center\'daki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Türkel Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Serkan Atıcı, Stone Design Proje Müdürü Melih Kalafatoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Fuar Danışmanı Doç. Dr. Osman Arayıcı ve İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi 2. Başkanı Yakup Burak Akay katıldı. MERMERCİLER TASARIMCILARLA BULUŞUYOR Konuşmacılar, mermer ve doğal taş sektöründeki benzer fuarlardan farklı olarak proje ve tasarım konseptinde, mimar ve iç mimarları mermer firmalarıyla buluşturacak olan fuarın, Türkiye\'deki diğer mermer fuarlarına rakip olarak yapılmadığına dikkat çekerek, bu fuarın bilinen mermer fuarlarının aksine tasarımı ön plana çıkaran bir fuar olduğuna işaret etti. Fuar hakkında bilgi veren Melih Kalafatoğlu, 40 ülkeden 280 kişilik alım heyetinin fuara getirileceğini belirterek, Stone Design, daha önce yapılan mermer fuarlarından çok farklı bir proje olacak. Stone Design, Türkiye\'de ilk defa tasarımcıları firmalarla bir araya getirecek. Mermercilerin tasarımcı ve mimarlarla buluşacağı bu organizasyonda 40 ülkeden 280 alım heyeti getirilecek. Yurt dışından 1.5 milyon dolarlık alım garantisinin olduğu bir fuar olacak. Yurt içinden 6 binin üzerinde mimar, iç mimar, tasarımcı ve peyzaj mimarı davet edildi. Bunun yanı sıra uygulama, proje firmaları, inşaat taahhüt firmaları, otel satın almacıları ve yatırımcılarının da davetli olduğu bu proje, Antalya ve sektör için stratejik önemi giderek artırmaktadır diye konuştu. Projenin danışmanlığını yapan Doç. Dr. Osman Arayıcı, projenin Türkiye mermerciliğinde farklı bir soluk getireceğini ifade etti. Doç. Dr. Arayıcı, ?Organizasyonda dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı Moreno Ratti, Alman inovatör Sascha Peters, İngiliz mimar Marcos Cruz\'ın yanı sıra yurt içinden yüksek iç mimar Hakan Külahçı, Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, sektörün liderlerinden iç mimarlar Engin Ürün, Gülden Şener ve çok sayıda mimar ve iç mimar sunum, workshop ve etkinlik düzenleyecek dedi. \'TASARIM ŞENLİĞİ\' Fuarla birlikte yurt dışında ulaşılan değil ulaşılamayanların Antalya\'da buluşturulacağını aktaran Doç. Dr. Osman Arayıcı, ?Ben bu organizasyon için fuar kelimesini kullanmak istemiyorum. Bu organizasyon bir tasarım şenliği. Ustasından kalfasına, satan pazarlamacısından herkes burada buluşup bir arada bilgi paylaşımı yapılacak. Keşke 4 gün değil 14 gün olsa organizasyon. Bizim bu 14 günü dolduracak birikimimiz var dedi. Organizasyonun Antalya\'da yapılmasından duydukları mutluluğu dile getiren İbrahim Evrim, ?Fuarların yerel ekonomiye inanılmaz katkısı oluyor. Biz bu fuarın Antalya\'da yapılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Tasarım ve projenin ürün pazarlamasındaki katkısı çok büyük. Bizim de kendi mermerlerimizi daha katma değerli pazarlayabilmemizi sağlayacaktır diye konuştu. Toplantıda proje ve Antalya fuarcılığıyla ilgili konuşan Murat Özer, Antalya\'daki mermer firmalarına çağrı yaptı. Stone Design Show\'un Antalya\'da yapılan önceki mermer fuarından çok farklı olduğunu söyleyen Murat Özer, Antalya için çok önemli bir proje. Bu fuarda tasarım ve proje ön planda olacak. Antalya\'daki mermer firmaların bu fuara katılmaktan imtina ettiklerini gördüm. Bu fuar tasarıma dayalı çok önemli bir fuar. Firmaların kesinlikle yerlerini almaları gerekiyor dedi.