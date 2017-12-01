(Görüntülü Haber) Taş ocağı firmasına 355 bin lira izinsiz moloz dökümü cezası

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, taş ve molozları izin almadan ormanlık alana dökerek ağaçlara zarar verdiği ve çevre kirliliğine neden olduğu öne sürülen taş ocağı firmasına, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 183 bin 817 lira para cezası uygulandı. Firmaya ayrıca, yapılacak ağaçlandırma giderlerine istinaden 172 bin 100 lira para cezası verilirken, savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu. Bursa\'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı yakınlarındaki ormanlık araziye kamyonlarla çok miktarda moloz ve taş döküldüğü ihbarını alan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede taş ocağı firmasının, izinli saha sınırlarını 78 dönüm aşarak, bu alana Orman Bölge Müdürlüğü\'nden izin almadan moloz döküp çevreye ağaçlara zarar verdiği ve çevreyi kirlettiği tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, \"Firma, moloz dökümü için bizden izin almadı. Bu nedenle ilgili firmaya 6831 Sayılı Kanuna istinaden 183 bin 817 lira idari para cezası kestik. Ağaçlandırma gideri olarak da ayrıca 172 bin 100 lira ceza verdik. Ceza bununla sınırlı kalmadı, firma yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Firmaya, yapılacak yargılama sonunda adli para cezası da kesilebilir. Bunun yanı sıra firma sorumluları hapis cezası da alabilir\" denildi. Bu arada, dökülen molozların yargılama sona erene kadar kanıt olarak bölgede kalacağı, daha sonra kaldırılıp arazinin ağaçlandırılacağı, ağaçlandırma gideri olarak verilen 172 bin 100 liralık cezanın da bu çalışmalara harcanacağı bildirildi.