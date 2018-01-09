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(Görüntülü Haber) Tartıştığı yolcuyu bıçaklayan şoför yakalandı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, inmek istediği durağı kaçırarak tartışan yolcuyu bıçaklayarak kaçan minibüs sürücüsü M

09 Ocak 2018 17:18

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, inmek istediği durağı kaçırarak tartışan yolcuyu bıçaklayarak kaçan minibüs sürücüsü M.S.D. (40) yakalandı.

Olay dün, İzmit\'te meydana geldi. Sakarya\'dan İzmit\'e gelmek için dolmuşa binen S.Ö. (44) iddiaya göre minibüse bindiği sırada inmek istediği durağı söyledikten sonra kulaklıklarını takarak koltuğuna oturdu. İnmek istediği durağı kaçırıp, yanlış durakta indirildiğini belirten S.Ö., şoför ile tartışmaya başladı. Minibüs şoförü M.S.D., belinden çıkardığı bıçakla S.Ö.\'yü karnından bıçakladı. M.S.D. daha sonra yolcuyu bırakarak minibüs ile kaçtı. Hastaneye kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, M.S.D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.S.D., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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