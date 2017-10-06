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(Görüntülü Haber) Tartıştığı seyyar satıcıyı tabanca ve bıçakla öldürdü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te 32 yaşındaki İbrahim B

06 Ekim 2017 23:56

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te 32 yaşındaki İbrahim B., tartıştığı kaynamış mısır satan 35 yaşındaki Remzi Yılmaz\'ı tabancayla vurup, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim B. ile sokakta seyyar olarak kaynamış mısır satan Remzi Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim B., yanındaki tabancayla Remzi Yılmaz\'ı vurdu, ardından da bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Remzi Yılmaz\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, olay yerinde çalışma yapıp, delil toplayan polis, kaçan İbrahim B.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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