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(Görüntülü Haber) Tartıştığı kadını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ: İHANETİN BEDELİNİ ÖDEDİ Evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin’i kurşun yağdırarak öldüren Kemal Y

10 Aralık 2017 23:26

CİNAYET ŞÜPHELİSİ: İHANETİN BEDELİNİ ÖDEDİ

Evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin’i kurşun yağdırarak öldüren Kemal Y., polis ekipleri tarafından Bursa’nın Gürsu ilçesinde, olayda kullandığı suç aleti silahla birlikte yakalandı. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Kemal Y., yaşamını yitiren Nafiye Şahin’in daha önce yanında çalıştığını ve kendisinden aldığı 250 bin lira parayı, işten ayrıldıktan sonra ödemediğini öne sürerek, \"250 bin liramı aldı, ihanet etti, bedelini de ödedi” diye konuştu. Cinayet şüphelisi Kemal Y. adliyeye sevk edildi.

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