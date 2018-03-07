(Görüntülü Haber) Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Osman K., sokak ortasında tartıştığı daha önceden aralarında husumet bulunan Gökhan Y.\'yi (20) tabancayla bacağından yaraladı. Olay, saat 13.00 sıralarında Alibaba Mahallesi, 17\'nci Sokak\'ta meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Osman K., ile aralarında husumet bulunan Gökhan Y. arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman K. üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla Gökhan Y.\'ye 3 el ateş etti. Sol bacağından yaralanan Gökhan Y., ihbar üzerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökhan Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Osman K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.