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(Görüntülü Haber) Tartıştığı emlakçıyı bacağından yaraladı

Haber-Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Güvenlik kamerası görüntüleri DENİZLİ'de, 26 yaşındaki emlakçı Aydın Girgin'i bacağından tabanca ile yarayıp kaçan 30 yaşındaki M

07 Ocak 2018 15:14

Haber-Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Güvenlik kamerası görüntüleri DENİZLİ\'de, 26 yaşındaki emlakçı Aydın Girgin\'i bacağından tabanca ile yarayıp kaçan 30 yaşındaki M.K. (Mesut Kaya) polis tarafından 2 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Olayın M.K.\'nin otomobilini Girgin\'in işyerinin önüne park etmek istemesi üzerine çıktığı ileri sürüldü. Dün saat 14.00 sıralarında, M.K., iddaya göre, otomobilini emlakçı Aydın Girgin\'in Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi\'ndeki işyerinin önüne park etmek istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine M.K., daha sakin bir yerde konuşmak istediğini belirtip, Girgin\'i 1549 sokağa götürdü. M.K., burada belinden çıkardığı tabanca ile Girgin\'in bacaklarına doğru peşpeşe ateş etti. Girgin, sağ bacağından yaralanıp, acı içinde yere yığılırken M.K., olay yerinden kaçtı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, silah sesini duyan çevredekiler durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Girgin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinde 5 boş kovan bulundu. Olayın arından kaçan M.K., 2 saat sonra polis tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı. M.K\'nin polisteki işlemlerinn ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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