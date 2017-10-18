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(Görüntülü Haber) Tartıştığı babasını öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta şizofren hastası 26 yaşındaki Recep Özdil, tartıştığı babası 57 yaşındaki Aydın Özdil'i bıçaklayarak öldürdü

18 Ekim 2017 13:47

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta şizofren hastası 26 yaşındaki Recep Özdil, tartıştığı babası 57 yaşındaki Aydın Özdil\'i bıçaklayarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde Sakarya Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Özdil ile oğlu Recep, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasın Recep Özdil, bıçakla babasına saldırdı. Büyük bölümü boyun ve baş kısmı olmak üzere vücuduna yaklaşık 20 bıçak darbesi alan 8 çocuk babası Aydın Özdil olay yerinde öldü. Sesler üzerine uyanarak odaya gelen Recep Özdil\'in erkek kardeşi babasının cesediyle karşılaşınca polisi aradı. Eve gelen ekipler, şizofren hastası olan ve tedavi gördüğü belirtilen Recep Özdil\'i gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan inceleme ardından Aydın Özdil\'İn cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.

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