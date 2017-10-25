(Görüntülü Haber) Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayıp, öldürdü

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç, tartıştığı arkadaşı D.R. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’taki bir lokantada meydana geldi. Lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç ile arkadaşı D.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.R., cebinden çıkardığı bıçağı, Erkan Akkoç\'un kalbine sapladı. Ağır yaralanan Akkoç, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Erkan Akkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akkoç\'un cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kaçan D.R.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.