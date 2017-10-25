T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayıp, öldürdü

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç, tartıştığı arkadaşı D

25 Ekim 2017 12:23

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç, tartıştığı arkadaşı D.R. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’taki bir lokantada meydana geldi. Lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç ile arkadaşı D.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.R., cebinden çıkardığı bıçağı, Erkan Akkoç\'un kalbine sapladı. Ağır yaralanan Akkoç, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Erkan Akkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akkoç\'un cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kaçan D.R.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHAELAZIĞErkan AkkoçOlayMahallesi Sarısaltik SokaktakiLokantadaKavgaAğırAkkoçFıratHastanesiAncak Erkan AkkoçKaçan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24