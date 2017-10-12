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(Görüntülü Haber) Tartışma kavgaya dönüştü: 1'i ağır, 2 yaralı

Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de Türkmenistan uyruklu 1'i kadın 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

12 Ekim 2017 12:56

Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE\'de Türkmenistan uyruklu 1\'i kadın 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

  

Olay saat 02.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi, Leylak sokakta bulunan üç katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre Türkmenistan uyruklu Gül Yağmurova, Muhammed Azizov ve akraba olduğu öğrenilen  Babahan Ereşov  ile  İkram Ereşov  evde alkol almaya başladı.  Bir süre sonra Muhammed Azizov ile İkram Ereşov arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmaya  Babahan Ereşov da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Azizov mutfaktan aldığı bıçakla İkram Ereşov ile Babahan Ereşov\'a saldırdı. İkram Ereşov aldığı darbeler nedeniyle  ağır şekilde yaralanırken, Babahan Ereşov ise çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Gül Yağmurova ise dışarı çıkarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Muhammed Azizov ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde yakalandı. Yerde kanlar içerisinde yatan İkram ve Babahan Ereşov ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayı gerçekleştiren  Muhammed Azizov  ise sogulanmak üzere Dudulu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirlği\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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