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(Görüntülü Haber) Tarsus Sebze Hali'nde yangın; 18 depo kül oldu (4)

HAL KUNDAKLANMIŞ Tarsus Sebze ve Meyve Hali'ndeki yangınının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde şüpheli bir kişi saptandı

06 Ekim 2017 19:27

HAL KUNDAKLANMIŞ Tarsus Sebze ve Meyve Hali\'ndeki yangınının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde şüpheli bir kişi saptandı. Gazipaşa Mahallesi\'ndeki sebze meyve halinin depolar kısmına gece elinde yanıcı maddelerle gelen ve depoları tutuşturmak için uzun süre çaba sarf eden şüpheli, alevlerin yükselmesi üzerine duvardan atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis, yaklaşık 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun kullanılamaz hale geldiği ve park halindeki bir TIR\'ın dorsesinin de yanmasına sebep olan kundakçının kimliğini tespit etme yakalama çalışmasına başladı.

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HAL KUNDAKLANMIŞ Tarsus SebzeMeyve HaliGazipaşa MahallesiGüvenlikTIR

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