(Görüntülü Haber) Tarsus İdmanyurdu'ndan şampiyonluk turu

Tolunay DUMANTARSUS(Mersin), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Play-Off finalinde Kızıcabölükspor\'u 1-0 yenerek, 2\'nci Lig\'e çıkan Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra şehir turu atarak tarafları ile bütünleşti.

Ankara?da oynadığı Kızılcabölükspor maçını 1-0 kazanarak şampiyon olan Tarsus İdmanyurdu teknik heyeti ve futbolcuları, Tarsus Belediyesi önünde karşılandı. Belediye tesislerinde futbolcular, şampiyonluk kupasını Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Kulüp Başkanı Önder Ege ile birlikte kaldırdı.

Şampiyon ekip, kulüp yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 2 üstü açık otobüsle şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı. Şehir turu boyunca otobüsü araçlarıyla takip eden taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Kentteki bütün davulcularında katıldığı sevince, Belediye Bandosu da çeşitli marşlarla eşlik etti. Belediye Başkanı Can, bir süre futbolcularla birlikte üstü açık otobüsle şehir turu atıp sporseverleri selamlarken daha sonra, kendisinin kullandığı üstü açık otomobilde Kulüp Başkanı Önder Ege ve çocukları ile birlikte sevince ortak oldu.

Şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Can, Cefakar taraftarlarımızla zor bir dönemde takımımızın yanında yer aldık. Play-Off\'a çıkıp orada başarılı olup hedefimize ulaştık. Desteğimiz, emeklerimiz, çabalarımız boşa gitmediği için çok mutluyuz. Bu zaferde emeği geçen başta cefakar taraftarlarımıza, yönetime, teknik ekibe ve kıymetli oyuncularımıza, bizde destek olan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Kulüp Başkanı Ege, sezon başında koydukları şampiyonluk hedefine, Play-Off\'ta kavuştuklarını ifade ederek, Bize bu sevinci yaşatan teknik heyetimize, futbolcularımıza, masöründen, malzemecisine kulüp çalışanlarına, sezon boyunca takıma destek veren taraftarlarımıza çok teşekkür ederim diye konuştu.

Teknik direktör Özcan Kızıltan\'da zorlu lig maratonunun ardından Cumhuriyet\'le yaşıt olan takımın bir üst lige çıkmanın gururunu yaşadığını kaydederek, herkese teşekkür etti.