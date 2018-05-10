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(Görüntülü Haber) Tarlaya uçan motosikletli kazada öldü

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde yoldan çıkan motosikletin tarlaya uçtuğu kazada, sürücü Hayri Ayvaz (72) öldü

10 Mayıs 2018 21:00

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Salihli ilçesinde yoldan çıkan motosikletin tarlaya uçtuğu kazada, sürücü Hayri Ayvaz (72) öldü. Kaza, bugün saat 14 30 sıralarında, Alaşehir-Salihli Karayolu Beylikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir\'den Salihli yönüne giden Hayri Ayvaz, yönetimindeki 09 RU 604 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak tarlaya uçan motosikletten düşen ve başında kaskı takılı olan Ayvaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ayvaz\'ın cenazesi, Salihli Devlet Morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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