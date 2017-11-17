T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tarlada ilaçlama yapan genç öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, tarlada ilaçlama yaparken bir anda yere yığılan 23 yaşındaki Abdulkadir Deniz, öldü

17 Kasım 2017 16:08

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, tarlada ilaçlama yaparken bir anda yere yığılan 23 yaşındaki Abdulkadir Deniz, öldü. İlaçtan zehirlendiği sanılan Deniz\'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada ilaçlama yapan Abdulkadir Deniz, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının fark ettiği Deniz için olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Deniz\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Deniz\'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Deniz\'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAkçakaleAbdulkadir DenizöldüDenizOlayKayaca MahallesiTarladaAbdulkadir DenizYakınlarınınAdli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24