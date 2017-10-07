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(Görüntülü Haber) Tarlada dev obruk oluştu

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde bir tarlanın ortasında yaklaşık 10 metre çapında, 8 metre derinliğinde obruk oluştu

07 Ekim 2017 23:35

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde bir tarlanın ortasında yaklaşık 10 metre çapında, 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Çevresinde güvenlik önlemi alınan obrukla ilgili araştırma başlatıldı.

Ergene İlçesi\'nin Vakıflar Mahallesi\'nde Nedim Karaca\'ya ait tarlada çalışan işçiler, arazinin ortasında büyük bir obrukla karşılaşınca yetkililere haber verdi. Ergene Belediyesi İmar Müdürlüğü\'nde görevli jeoloji mühendisi Erhan Bütün ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek obruk üzerinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 10 metre çapında, 8 metre derinliğindeki obrukun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Tarla sahibi Nedim Karaca, \"Burada gündöndü sopası toplayanlar vardı. Bana onlar haber verdi. Gelip baktığımda bu manzara ile karşılaştım. Hem şaşırdım, hem de korktum\" dedi.

Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aslan ise bölgede derin deşarj köstebeğinin geçtiğini belirterek, \"Şantiye görevlileri ile kontrol ettik. Burada derin deşarjın köstebeğinin buradan gitmesinden dolayı yaşandı. Yerin 18 metre altından derin deşarjın köstebeği geçiyor .Bu sırada yer altındaki suyun boşaltılmasından dolayı çökme meydana gelmiş. Alan doldurulacak ve yeniden kapatılacak\" diye konuştu.

Ergene Belediyesi\'nde görevli jeoloji mühendisi Erhan Bütün de bölgede inceleme çalışması başlattıklarını ve çökmenin neden kaynaklandığıyla ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. adına tünel çalışması yapan yüklenici firma yetkilileri de tarlada inceleme yaptı.

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