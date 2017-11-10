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(Görüntülü Haber) Tarlada çalışan kadınlardan Ata'ya saygı duruşu

Ruhan YALÇIN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde tarlada çalışan 18 kadın işçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09

10 Kasım 2017 19:55

Ruhan YALÇIN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde tarlada çalışan 18 kadın işçi, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatını kaybettiği saat 09.05\'te ilçe merkezinde çalan siren sesleriyle birlikte işlerini bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Lüleburgaz İlçesi\'nin Turgutbey Köyü\'nde, bir tarım firması adına 18 kadın işçi buğday, arpa ve yulaf tohumları ıslah çalışması yapmak için tarlaya girdi.Ellerinde çapalarla çalışan kadınlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'de ilçe merkezinde çalan siren seslerini duyunca ellerindeki çapaları bırakarak, saygı duruşuna geçti. Siren sesleri boyunca tarla ortasında saygı duruşunda bulunan kadınlar, daha sonra yeniden çalışmaya başladı. İşçi kadınların Ata\'ya saygı duruşları, çevredekiler tarafından görüntülendi.

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