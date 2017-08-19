(Görüntülü Haber) Tarla kavgasında baba ile iki oğlunu öldürdü

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR, (Konya) (DHA)- KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde 45 yaşındaki Yakup Karakaya, aralarında daha önceden tarla nedeniyle husumet bulunan komşusu 60 yaşındaki Celal Altuntaş ile oğulları 34 yaşındaki Şemset Altuntaş ve 29 yaşındaki İsmail Altuntaş\'ı av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından 17 yaşındaki oğlu R. Karakaya ile kaçan Yakup Karakaya, jandarma tarafından yakalandı.



Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Karapınar İlçesi\'ne 35 kilometre uzaklıktaki Yeniyayla Karadölek Mevkii\'nde meydana geldi. Yakup Karakaya, tarla nedeniyle husumetli olduğu Celal Altuntaş\'ın oğlu İsmail Altuntaş\'ı tarlada traktörle çalışırken gördü. Karakaya, av tüfeğiyle ateş ederek İsmail Altuntaş\'ı kolundan yaraladı, daha sonra da traktörden inmesini söyleyerek başından vurdu. Kanlar içinde kalan Altuntaş yere yığıldı.



OTOMOBİLLE PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ BABA İLE DİĞER OĞLUNU DA VURDU



Bu sırada olay yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde bağ evinde oturan Celal Altuntaş, silah sesini duyup dışarı çıktı. Altuntaş, Yakup Karakaya\'nın oğluna silahla saldırdığını görünce kamyonetine binip yaklaşık 1 kilometre mesafedeki tarlada çalışan diğer oğlu Şemset Altuntaş\'ın yanına gitmek için yola çıktı. Yakup Karakaya da otomobiliyle peşine düştü. Yakup Karakaya, iddiaya göre Celal Altuntaş\'ı durdurmak için otomobiliyle, birkaç kez kamyonete çarptı. Altuntaş, tarlaya ulaştıktan sonra araçtan inip, oğlunun yanına koştu. Karakaya\'nın tüfekle ateş açması sonucu Calal Altuntaş da yaralanarak yere düştü. Karakaya bu kez yaklaşık 15 metre ilerideki Şemset Altuntaş\'ın üzerine ateş açtı. Sırtından yaralanan Şemset Altuntaş da kanlar içinde yere yığıldı.



VURDUĞU KOMŞUSUNUN KAMYONETİ İLE KAÇTI



Saldırının ardından aracı çalışamaz halde olan Yakup Karakaya, iddiaya göre yanında bulunan oğlu R. Karakaya ile birlikte Celal Altuntaş\'ın kamyonetine binip hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki köylüler güvenlik güçüleri ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Celal Altuntaş ile oğulları İsmail ve Şemset Altuntaş\'ın öldüğünü belirledi.



Kaçan Yakup Karakaya ve oğlu R. Karakaya ise Emirgazi İlçesi yakınlarında jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.



ALTUNTAŞ AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ



Peşine düştüğü Celal Altuntaş\'ın kamyonetini durdurmak için otomobiliyle çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle gözünden yaralandığı ileri sürülen Yakup Karakaya, tedavi edilmek için ambulansla Konya’ya sevk edildi. Yakup Karakaya’nın bugün sabah saatlerinde Altuntaş ailesi hakkında ‘kendisini tahrik ve rahatsız ettiklerini’ iddiasıyla jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi. Saldırıda öldürülen İsmail ve Şemset Karakaya kardeşlerin 3\'er çocuklarının bulunduğu, İsmail Altuntaş\'ın 3\'üncü çocuğunun 15 gün önce dünyaya geldiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.