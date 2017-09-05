(Görüntülü Haber) Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 14 yaralı

Eser AYDIN / MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsünün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.



Bulanık İlçesi\'nden aldığı tarım işçilerini Zonguldak\'a götürmek için yola çıkan Mithat Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler Beldesi yakınlarında bugün saat 15.00 sıralarında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Takla atarak şarampole yuvarlanan araçın sürücüsü Mithat Uzundal olay yerinde yaşamını yitirirken tarım işçileri Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci, Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci, İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile Adem Uzundal yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.