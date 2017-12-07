(Görüntülü Haber) Tarık Söyleyici Futbolcu olmam kaderin bir cilvesidir

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da bir lisede düzenlenen kariyer günlerinde konuşan teknik direktör Tarık Söyleyici, Futbolcu olmam kaderin bir cilvesidir dedi. Burdur USO Anadolu Lisesi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Burdur Şubesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine, Antalyaspor\'un eski teknik direktörlerinden halihazırda Ispartaspor\'un hocası olan Tarık Söyleyici ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Cem Sinan Aslan konuşmacı olarak katıldı. YATSI EZANINA KADAR FUTBOL OYNUYORDUK Moderatörlüğünü BESYO öğretim görevlisi, TÜFAD Burdur Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emrah Atay\'ın yaptığı konferansta konuşan UEFA Puro Lisans Sahibi Teknik Direktör Tarık Söyleyici, kapı kapı, il il dolaşıp, diploma sahibi, kariyer sahibi olmak için tırnaklarıyla kazıyan hocalardan biri olduğunu söyledi. Söyleyici, Futbolcu olmam kaderin bir cilvesidir. Evimiz stadyumla çok yakındı. O zaman profesyonel takımlar yok, amatör takımlar var. Ama amatörlük o dönemde son derece saygılı, sevgiliydi. İşin içinde ekonomik unsurlar yoktu. Bu duygularla büyüdük. Eğitim öğretim şimdi yarış atı gibi, herkes bir yere gelmek istiyor. Benim jenerasyonumda eğitim öğretim ilkokuldan başlayarak yarış atı gibi değildi. Zamanımız boldu. İlkokuldan geliyorduk evde annemizin hazırladığı salça ekmek, yoğurt ekmek yiyerek stadyuma gidip yatsı ezanına kadar futbol oynuyorduk dedi. İKİ BRANŞTA ÇOK İYİYDİM Ortaokul ve lise yıllarından itibaren lider bir kişiliği olduğunu ve takımlarda hep kaptanlık yaptığını anlatan Söyleyici, Belki Allah\'ın bir lütfuydu, mahalle takımında bile takım kaptanıydım. Antrenörlük, liderlik anlayışı o dönemde başlamıştı. İki branşta çok iyiydim. Futbol ve voleybol. Profesyonel futbolu seçmeseydim voleybolda da çok üst düzey bir yerlere gelebilirdim. Sosyal yönden, sportif yönden gelişen çocuk hayatta bütün engelleri aşar, başarılı olur, özgüveni olur, çevresi geniş olur, arkadaşlık duyguları kuvvetli olur diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Cem Sinan Aslan da antrenörlük statüleri, antrenör olabilme şartları, antrenörlük kursları, iyi antrenör olma, antrenörlükte güncel sorunlar konularında öğrencileri bilgilendirdi.