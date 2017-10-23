(Görüntülü Haber) Tarihi surlarda dehlize düştü, itfaiye kurtardı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) FATİH Cankurtaran\'da dehlize düşen bir kişi yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.



Cankurtaran\'daki tarihi surlara gelen ve evsiz olduğu öğrenilen Ahmet Akbay, dehlize düştü. Düşmenin etkisiyle Akbay\'ın vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştu. Ahmet Akbay\'ın yardım çığlıklarını duyanlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Dehlizin içinde acılar içinde kıvranan Akbay itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası düştüğü yerden çıkarıldı. Ahmet Akbay, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.