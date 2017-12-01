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(Görüntülü Haber) Tarihi Saray Çamaşırhanesi'nin restorasyon çalışmaları başladı

İSTANBUL, (DHA) - KÂĞITHANE Belediyesi, Saray Çamaşırhanesi Restorasyonu'nun başlaması nedeniyle tören düzenledi

01 Aralık 2017 13:21

İSTANBUL, (DHA) - KÂĞITHANE Belediyesi, Saray Çamaşırhanesi Restorasyonu\'nun başlaması nedeniyle tören düzenledi. Sosyal tesis olarak kullanılması öngörülen ve 110 metrekarelik alan üzerinde bulunan Tarihi Saray Çamaşırhanesi, yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında turistik bir alan haline gelecek. Kağıthane Belediye Binası yanında bulunan ve yıllardır kullanılmayan Tarihi Saray Çamaşırhanesi\'nin restorasyonunun başlaması nedeniyle yapılan törene yüzlerce vatandaş katıldı. Törene katılan ve çalışmaları bizzat takip eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, tarihe sahip çıktıklarını söyledi. \'KAĞITHANE OLARAK TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ\' Tarihe sahip çıkmak adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç, tarihi eserler üzerinde restorasyon yapmanın zorluklarına vurgu yaparak şöyle konuştu: \'Kağıthane tarihi anlamda bir çok eseri içerisinde barındıran bir ilçe ama bazı eserlerin gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Bizler de göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yaptığımız restorasyon çalışmaları ile bir çok tarihi eseri ilçemize tekrar kazandırdık. Bugün kaymakamlık binası, merkezde bulunan şehir müzesi yine merkez de bulunan Sadabad Karakolu bu örneklerden sadece bir kaçını oluşturuyor. Kılıç, bölgede yapılan restorasyon çalışmaları için Kağıthane Belediyesi?ne destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal\'a teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Töreninin ardından çamaşırhaneyi gezen protokol ve vatandaşlar daha sonra tekne turu yaparak Kağıthane Deresi üzerinde nostaljik bir gezinti gerçekleştirdi.

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